Почему желтеют кончики у лука и чеснока и что делать?

Очень часто среди огородников я слышу «у меня побелели кончики у лука», «опять желтеет ботва чеснока». А вы знаете почему это происходит и как с этим бороться? Сегодня я вам об этом расскажу.

Причины пожелтения перьев лука и чеснока

Избыточная кислотность почвы

Кислотность почвы

Недавно я писала о том, как понять, что почва на вашем участке повышенной кислотности. Кто не читал — обязательно прочтите, очень важная информация, где вы найдете ответы на многие вопросы. Так вот, беление ботвы может происходить именно по этой причине. Лук и чеснок в принципе плохо растут на кислых почвах.

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Именно поэтому главным лечением будет ощелачивание почвы, раскисление. Сделать это можно с помощью извести, кальциевой селитры или обычной золы. Берем 1 стакан извести или 3 ст. л. селитры или 2 стакана золы. Разводим в 10 л воды и поливаем растения, по 1 стакану на каждый кустик.

Нехватка питательных элементов

Растениям может не хватать меди, чаще всего такое явление наблюдается на участках с торфяными почвами. Полейте грядку 0,1%-м раствором хлорокиси меди: растворите 2 ч.л. состава в ведре воды.

При недостатке азотных соединений на кончиках ботвы появляются белые пятна. Есть два варианта лечения: опрыскивание (50 мл нашатырного спирта на ведро воды) или корневая подкормка (1 ст. л. мочевины на 10 л воды или 3 ст. л. кальциевой селитры на ведро воды).

Если растениям не хватает калия, помимо белеющей ботвы вы еще заметите скручивающийся перья. Полейте посадки следующим раствором: 3 ст. л. хлористого калия растворите в ведре воды.

Важно: все подкормки проводите после стандартного полива грядок, в вечернее время, чтобы растения не получили ожоги.

Заморозки

Если погода еще не устоялась и ночами бывают заморозки, лук и чеснок могут попросту подмерзнуть. В таком случае вы заметите беление не только кончиков, но и стеблей. Чтобы реанимировать растения, проведите корневую подкормку: 1 ст. л. мочевины на 10 л воды или 3 ст. л. кальциевой селитры на ведро воды.

Вредители

Луковая муха

Самый главный вредитель для чеснока и лука — луковая муха. Если вы заметите личинки паразита, срочно обработайте растения. Можно использовать золу (просто посыпьте ее между рядков), нашатырный спирт (полить растения раствором из 3 ст. л. нашатыря и 10 л воды). А можно купить и готовые препараты типа «Фитоверм». Эффективность всех трех средств проверена на своем участке!

Влага

Частые проливные дожди или обильный полив также могут стать причиной побелевших кончиков. Необходимо на время приостановить полив или сделать по краям грядки небольшие желобки, чтобы туда стекала лишняя вода.